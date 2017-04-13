Директор Раифского заповедника о парке кошек: если строить, то в формате зверинца

Пока на территории заповедника живет лишь один представитель кошачьих

У котов и кошек, в большом количестве живущих на территории Раифского монастыря, в будущем могут появиться соседи. Президент Татарстана предложил рассмотреть территории Раифского заповедника для создания здесь единственного в России парка кошек.

Идею руководству республики подкинул заместитель правительства РФ Александр Хлопонин.

- Есть идея — построить первый в России, а может быть, и в мире парк кошек, где все кошки нашей природы жили бы в открытой среде, — удивил Хлопонин журналистов. - Вот если Рустам Нургалиевич поддержит.

Президент Татарстана задумку поддержал.

- Не в Казани, конечно, а рядом с ней, — ответил Рустам Минниханов. - Это вполне может быть Раифский заповедник.

По задумке властей, уникальный парк станет местом притяжения туристов со всей страны. Если решение о строительстве будет принято, то скорее всего это будет зверинец, так как кошки - хищники, и содержать их рядом с людьми без ограждений опасно.

- Акклиматизация животных на территории всех заповедников запрещена, но у нас есть так называемая буферная зона, в которой можно было бы создать подобный объект, - объяснил директор Волжско-Камского заповедника Юрий Горшков.

Пока же в заповеднике живет лишь один представитель кошачьих - рысь. А туристы открыли для себя другой парк кошек - в Раифском монастыре. Как рассказал отец Сергий, их здесь около двадцати.

- Регулярно подбрасывают к нам кошек, а мы их не выгоняем, - рассказал священник. - Тем более, по утрам они будят нас аккурат к молитве.

Справка

Какие кошки могут поселиться в парке. Тигр, леопард, ирбис (снежный барс), гепард, рысь, европейская дикая кошка, дальневосточный лесной кот, камышовый кот (хаус), степная или пятнистая кошка, манул, барханный кот, каракал.