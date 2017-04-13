Православная церковь обратилась в полицию: в Казани у нее украли решетку от ливневки

В Казани на улице Станиславского с дороги похитили чугунную решетку от ливневой канализации, в полицию обратился представитель Русской православной церкви, которой принадлежала эта решетка. Об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- Кража решетки произошла в период с октября 2016 года по апрель 2017 года, более точные сроки устанавливаются. Стоимость пропавшего предмета составила 5 тысяч рублей, - рассказали порталу.

По данному факту после проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", идут поиски подозреваемых.