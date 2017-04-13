Страшная находка: под Казанью нашли мертвой очередную девушку

Под Казанью нашли мертвой уже вторую девушку, пропавшую в прошлом году - накануне в Зеленодольском районе на садовом участке около деревни Красный Яр была обнаружена 28-летняя Юлия Фомина, информацию, появившуюся в соцсетях, подтвердил источник ProKazan.ru.

- Девушка находилась в розыске с начала декабря 2016 года. По предварительным данным, она скончалась около трех месяцев назад, - рассказали ProKazan.ru.

Следственный комитет начал доследственную проверку, причина смерти девушки устанавливается.

Напомним, накануне стало известно, что в лесопосадке на улице Химическая нашли мертвой 30-летнюю девушку, которая пропала в ноябре 2016 года.