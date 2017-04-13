В Татарстане шестеро на дороге обстреляли «Ладу» и потребовали у водителя 100 тыс рублей

В Бавлинском районе Татарстана шестеро парней на Ford Focus устроили погоню за "Ладой Приора", затем обстреляли ее, проткнули колеса и потребовали у водителя 100 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Инцидент случился около 10 часов 10 апреля. 24-летний житель Бавлов вместе со знакомым - 24-летним парнем - ехали по дороге "Казань - Оренбург".

- Затем на их машину было совершено нападение, после которого потерпевший обратился в полицию. Полицейские установили, что потерпевший был ранее знаком с нападавшими. В 2016 году одному из них - 34-летнему ранее судимому за кражу и хулиганство жителю Бавлов, он сдавал свою квартиру. Выехав из нее, квартирант стал требовать у хозяина 100 тысяч рублей за якобы проведенный там ремонт. Поскольку никакого ремонта в квартире не было, потерпевший отказался выплачивать эту сумму.



Вымогательство денег продолжалось с лета 2016 года не только экс-квартирантом, но и его знакомыми – членами бавлинской группировки, которые неоднократно избивали потерпевшего, - рассказали в МВД.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Вымогательство", трое участников нападения были арестованы, инициатор нападения и еще двое подозреваемых были объявлены в розыск. Всем подозреваемым от 27 до 34 лет.

В ходе расследования выяснилось, что на протяжении некоторого времени подозреваемые ежемесячно вымогали по 10 тысяч рублей у одного из частных предпринимателей города. По данному факту также возбуждено уголовное дело.