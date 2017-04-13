В Татарстане осудили 25-летнего мужчину, который надругался над прохожей

В Татарстане осудили 25-летнего жителя Вятских Полян Ильдара Саллямова, который надругался над прохожей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Установлено, что вечером 26 октября прошлого года Саллямов на автодороге возле населенного пункта Федоровское напал на прохожую и под угрозой физической расправы совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

- Свою вину Саллямов не признал. Он утверждал, что в этот день находился в общежитии, - сказали в ведомстве.

Однако суд, согласившись с мнением гособвинения о достаточности доказательств, признал его виновным (ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера») и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.