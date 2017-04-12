Казанцев напугали сообщениями о педофиле около музыкальной школы

Сегодня казанцам через социальные сети и телефонные мессенджеры начали приходить сообщения о подозрительном мужчине, предполагаемом педофиле, который приставал к детям около музыкальной школы, выяснилось, что аналогичные сообщения приходили жителям городов по всей России.

- Произошла неприятная ситуация в музыкальной школе. Мальчик вышел из музыкалки, обычно дети стоят на пороге школы и ждут когда родители подъедут. К нему подошел мужчина и стал ему настойчиво предлагать подвезти. Мальчик забежал обратно в школу на лестницу, мужчина при этом стоял с открытой дверью и продолжал что-то говорить (это видно на записи с камеры наблюдения у школы). Мальчик быстро прошёл дальше внутрь, до следующих дверей, к вахтерше. Мужчина ушёл спустя только некоторое время, - говорилось в сообщении.

ProKazan.ru выяснил, что инцидент произошел не в Казани, а несколько дней назад в подмосковном Дзержинском, где мужчина приставал к подросткам из-за нехватки общения и денег. По данным следователей, подозрительным мужчиной оказался 36-летний житель Костромской области, который приехал в Подмосковье на заработки. С работой у мужчины "не сложилось" из-за злоупотребления алкоголем. Сейчас он без определённого места жительства, а выживает тем, что просит у прохожих мелочь.

- Информация о возможных преступных действиях в отношении детей не нашла подтверждения, - цитирует Life.ru. слова представителя Следственного комитета по Московской области.