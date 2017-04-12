СКР об убийце приемщика металла в Казани: он признал вину

В Следственном комитете прокомментировали задержание 30-летнего подозреваемого в убийстве 59-летнего приемщика металла в будке охраны промышленной базы "Стэф" на улице Учительская, которое случилось в середине февраля, по данным пресс-службы ведомства, подозреваемый признал вину.

- Причастность к совершению преступления он признал и сообщил, что неоднократно сдавал металл потерпевшему. При этом он решил, что приемщик обманывает его, в связи с чем совершил его убийство, - рассказали в СК.

В ближайшее время в суде решат, будет ли арестован подозреваемый.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.