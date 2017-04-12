В Челнах осудили парня, который убил свою девушку, прочитав ее переписку в телефоне

В Набережных Челнах осудили 22-летнего жителя Удмуртии Михаила Петрова, который убил свою 21-летнюю девушку, прочитав ее переписку в телефоне.

Сообщается, что набережночелнинский суд признал Петрова виновным в убийстве и приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщают Челны ЛТД.

Отмечается, что в ходе судебного заседания молодой человек раскаялся в содеянном и выразил готовность выплатить моральный вред, который мать убитой оценила в 2 миллиона рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что молодые люди состояли в близких отношениях, но расстались.

- В дальнейшем они решили возобновить свои отношения и 17 декабря прошлого года девушка пришла в гости к Петрову, с которым всю ночь распивала спиртные напитки, - сказали в Следственном комитете по РТ.

Когда девушка уснула, Михаил Петров обнаружил переписку в ее телефоне с бывшим парнем. В результате он разбудил девушку, после чего между ними возник конфликт, в ходе которого он и совершил убийство.

Молодой человек нанес множество колото-резанных ран в области грудной клетки и живота, от которых девушка скончалась на месте. Петров свою вину признал в полном объеме.