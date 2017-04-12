Наверх
Отменят ли чартеры в Турцию? ProKazan.ru о странах, куда уже собрались лететь казанцы
11:35, сегодня11
Казанцев напугали сообщениями о педофиле около музыкальной школы
17:30, сегодня1
В Челнах осудили парня, который убил свою девушку, прочитав ее переписку в телефоне
16:43, сегодня4
СКР об убийце приемщика металла в Казани: он признал вину
16:39, сегодня2
Оформи ОСАГО в страховом центре «Гвардейский» - получи огнетушитель в подарок
Минимальная цена бутылки водки составит 205 рублей
15:59, сегодня17
Застройщик ООО «Березовая роща», проектная декларация на палитра-казань.рф, ипотека от ПАО «Промсвязьбанк» на срок от 3 до 25 лет , сумма кредита от 500 000 до 20 млн рублей, первоначальный взнос от 0% под 13% годовых
В Татарстане директор фирмы не уплатил налоги на 21 млн рублей
15:42, сегодня5
В МВД сообщили, в чем подозревают президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ
15:37, сегодня6
Додо Пицца угощает пиццей (0+)
В Казани в 2018 году пройдет чемпионат мира по пляжному гандболу
15:16, сегодня11
Казанский банк "Спурт" уменьшил лимит выдачи наличных с 50 до 30 тысяч рублей
14:53, сегодня12
В Минобразе РТ ответили на критику Гафурова, рассказав, где учились дети главы ведомства
14:24, сегодня13
Как в Казани сыграть свадьбу, за которую не будет стыдно
Новый пешеходный фонтан, смотровая башня и памп-трек: что появится в Казани этим летом
14:00, сегодня14
В Казани загорелась машина с женщиной и детьми в салоне
13:47, сегодня16
В Татарстане возбудили дела на двух мужчин, угрожавших взорвать больницу и дом
12:44, сегодня1
Казанцы смогут поменять шины в официальном сервисе по цене обычной шиномонтажки
Жители поселков Казани рассказали о проблеме пробок, сняв пародийный клип на хит "Грибов"
12:33, сегодня17
В понедельник Минниханов назовет кандидатуру на пост нового премьер-министра РТ
12:05, сегодня29
Полиция задержала президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина
11:40, сегодня7
«60 процентов успеха любой свадьбы - это хорошие музыканты. То есть мы!»
Ректор КФУ обвинил главу Минобрнауки РТ в том, что его дети учатся за границей
11:14, сегодня24
В Казани нашли мертвой девушку, которая пропала в ноябре прошлого года
10:57, сегодня10
Бывшего главу республики Марий Эл задержали спустя неделю после отставки
10:38, сегодня18
«Быть или не быть»: в новом проекте ТВ-3 зрители решат, какие сериалы будет снимать канал
В Сети появилось видео, как француз поет татарскую песню на Баумана
10:30, сегодня7
В Казани из-за женской сумки эвакуировали магазин "Декатлон"
10:27, сегодня3
Громкое убийство приемщика металла в Казани: полиция задержала подозреваемого
10:19, сегодня3
Апрельские премьеры сервиса "Видеопрокат": что нового в домашнем кинотеатре у казанцев?
В Татарстане мужчина пытался перебросить в колонию лимон с наркотиками
09:50, сегодня4
Правительство России пока решило не сносить пятиэтажки в регионах
09:18, сегодня10
В РТ от обильной кровопотери умер мужчина, которого дважды отказались госпитализировать
08:49, сегодня29
В Кремле захоронят останки двух казанских ханов, умерших в середине прошлого тысячелетия
08:13, сегодня16
Сегодня в Казани будет без осадков и +10 градусов
06:15, сегодня
В МЧС назвали предварительные причины пожаров в двух исторических домах в Казани
19:19, 12.04.201722
Завтра в Казани воздух прогреется до +10 градусов
18:45, 12.04.20173
Очередь по бумажке и ребенок в офисе. Как жительница Казани пристраивает сына в садик
18:13, 12.04.201741
«АвтоВАЗ» показал, как будет выглядеть LADA в 2050 году
17:43, 12.04.201723
В центре Казани потушили открытое пламя в двух исторических домах
17:28, 12.04.201710
Стройка на месте парковки напротив парка Черное озеро: будущий отель под вопросом?
17:10, 12.04.201715
Весеннее обострение краж
17:05, 12.04.2017
В Госдуме отозвали закон, разрешающий полиции стрелять по всем, кроме беременных женщин
16:58, 12.04.201722
В Казани на берегу Волги нашли пустую артиллерийскую мину
16:38, 12.04.20176
В Казани суд оставил под стражей предполагаемых убийц студента из Чада
16:12, 12.04.201716
В центре Казани загорелось еще одно историческое здание
15:54, 12.04.201716
В Госсовете одобрили появление нового города в Татарстане: им станет Кукмор
15:44, 12.04.201713
В Татарстане осудили 54-летнего мужчину, который совратил школьницу в салоне автомобиля
15:19, 12.04.20177
Появилось видео пожара в доме товарищества "Братья Крестовниковы" на улице Тукая
14:40, 12.04.201720
В Татарстане за три дня банкротом признали уже третий банк
14:35, 12.04.201726
Власти Казани подвели итоги слушаний по строительству новых торговых центров около «Меги»
14:08, 12.04.201727
Блоги ProKazan.ru: откуда в городе берется грязь и что делать в борьбе с пылью в воздухе?
13:51, 12.04.201730
В РТ будут судить подростков, которые сожгли дом с пенсионерами, не пустивших их на ночлег
13:31, 12.04.201710
Любой казанец может получить сразу 7 пицц от ДОДО пицца, сделав всего одну фотографию
13:24, 12.04.201710
В Татарстане по делу о надписи "ИГИЛ - сила" задержали трех студентов
12:52, 12.04.201724
В центре Казани загорелось здание бывшего техникума пищевой промышленности
12:50, 12.04.201718
Владимир Путин об отношениях с США: при Обаме было лучше
12:27, 12.04.201749
В Казани осудили экс-сотрудника ГИБДД за мошенничество
12:12, 12.04.201718
Казань Сергея Королева: от сталинской «шарашки» до начала пути к звездам
12:00, 12.04.201712
В Казани из-за пакета эвакуировали ЗАГС на улице Меридианная
11:58, 12.04.20178
Мэр Казани: «Если «Рубин» выйдет в еврокубки — постригусь налысо»
11:40, 12.04.201762
Афиша на неделю 12-19 апреля:угостить медведя мороженым и побывать в раздевалке «Ак Барса»
11:32, 12.04.2017
В Татарстане осудили пользователя «ВКонтакте» за выложенные записи и картинки
11:30, 12.04.201716
В полицию Казани за час двое мужчин сообщили о "терактах": в подъезде и около автобуса
11:20, 12.04.20176
Под Казанью обворовали банкомат "Тимер Банка", похитив 120 тысяч рублей
10:45, 12.04.201710
СМИ сообщили о планах лишить безработных полисов ОМС: Минздрав это опроверг
10:44, 12.04.20179
В Татарстане нашли утонувшим парня, которого искали с октября
10:26, 12.04.20172
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Татарстане директор фирмы не уплатил налоги на 21 млн рублей

В Татарстане директор фирмы не уплатил налоги на 21 млн рублей
16+
Фото: ProKazan.ru

В Татарстане директор фирмы ООО «ФабрикАрт» подозревается в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Так, по версии следствия, с 2012 по 2014 год директор фирмы вносил ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации и таким образом уклонился от уплаты налогов в бюджет в размере 21,3 млн рублей.

Сообщается, что в настоящее время по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».

- Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сказали в ведомстве.

 

Люция Кашапова, 13.04.2017, 15:42
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин13 апреля 2017, 16:01
Красавец!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 16:05
Мелочь, а приятно)!
0
1
Согласны с автором?
Правдоед13 апреля 2017, 16:27
Тупо!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Красавец!
Развернуть
Козел он а не красавец все налоги платят,пользуясь результатом от этого , а он всем пользуеться наверняка и дорогами и врачами и другими общественными благами которые финансируються из бюджета за счёт налогов которые мы платим, а этот [***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 18:03
В ответ на комментарий пользователя
Козел он а не красавец все налоги платят,пользуясь результатом от этого , а он всем пользуеться наверняка и дорогами и врачами и другими общественными благами которые финансируються из бюджета за счёт налогов которые мы платим, а этот [***]
Развернуть
Умный ты наш. Праведник. И все налоги платиш?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 18:22
Сколько детишек оставил без молочишко, вот ирод хуже Димона.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани