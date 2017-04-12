В Татарстане директор фирмы не уплатил налоги на 21 млн рублей

В Татарстане директор фирмы ООО «ФабрикАрт» подозревается в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Так, по версии следствия, с 2012 по 2014 год директор фирмы вносил ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации и таким образом уклонился от уплаты налогов в бюджет в размере 21,3 млн рублей.

Сообщается, что в настоящее время по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».

- Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сказали в ведомстве.