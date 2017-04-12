В Казани в 2018 году пройдет чемпионат мира по пляжному гандболу. Об этом стало известно после заседания межведомственной комиссии по организации и проведению международных спортивных соревнований на территории РФ, передает пресс-служба федерации гандбола России.

Сообщается, что заявку Казани на право проведения чемпионата мира по пляжному гандболу представили президент Национальной федерации гандбола Сергей Шишкарев и министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

В турнире примут участие 16 мужских и 16 женских команд.

- Стоимость проведения ЧМ составит 66 млн рублей — по 20 млн выделят Министерство спорта РФ и Федерация гандбола России, 26 млн - республиканский бюджет, - говорится в сообщении.