В Минобразе РТ ответили на критику Гафурова, рассказав, где учились дети главы ведомства

В Министерстве образования и науки РТ прокомментировали заявление ректора КФУ Ильшата Гафурова о том, что дети главы ведомства Энгеля Фаттахова учатся за границей.

- У Энгеля Наваповича трое детей. Его старшая дочь получила базовое образование в КГМУ, а в 2007 году поступила в один из медицинских университетов Великобритании по магистерской программе, - рассказали в пресс-службе ведомства, передает «Бизнес Online».

Однако, отмечается, что в это время (в 2007 году — прим.ред.) Фаттахов еще не был министром образования. Он был назначен главой ведомства в 2012 году.

Сообщается, что после окончания магистратуры его дочь защитила докторскую диссертацию по медицине, вышла замуж и сейчас живет в Англии.

- Энгель Навапович очень гордится своей дочерью, - сказала руководитель пресс-службы Фарида Ишмуратова.

Другие дети учились в России — сын окончил в 2008 году КНИТУ-КАИ, а другая дочь в 2014 году получила квалификацию финансиста в КФУ.

Напомним, ранее ректор КФУ Ильшат Гафуров ответил на критику в свой адрес министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова. По его словам, глава Минобрнауки РТ взял на себя ответственность только критиковать, ничего не предлагая.

- Фаттахов всегда ездит за границу и пытается бездумно транслировать в республике то, что происходит в Штатах. Мы хотим быть в курсе, транслировать опыт, чтобы наши дети не уезжали из Татарстана, а учились в республике, имея такой вуз. Если у Энгеля Наваповича дети учатся за рубежом, то нельзя это транслировать на всех детей. У нас огромное количество людей, которые не могут позволить себе учить детей за рубежом, - заявил ректор КФУ.