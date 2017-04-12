В Татарстане возбудили дела на двух мужчин, угрожавших взорвать больницу и дом

В Татарстане накануне сотрудники МВД возбудили уголовные дела на двух мужчин - 38 и 48 лет, которые накануне пригрозили взорвать дом и поликлинику в Заинске, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, первое сообщение поступило в 8 часов, 38-летний житель города заявил, что в больнице по улице Октябрьская заложена бомба.

- Больница была эвакуирована, из нее вывели 50 человек. Сотрудники полиции не нашли никаких подозрительных предметов, - рассказали ProKazan.ru.

Сообщивший о бомбе пьяный мужчина был задержан.

Уже вечером, около 18 часов, поступило сообщение, что еще один мужчина грозит взорвать свой дом. Из здания были эвакуированы 36 человек, никаких бомб обнаружено не было, также был задержан пьяный мужчина.

- В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение о теракте", оба мужчины находятся под подпиской о невыезде, - сообщил источник.

Продолжается расследование уголовных дел.

Напомним, ранее личный состав УМВД России по Казани был переведен на усиленный вариант службы. Особое внимание уделяется общественным объектам, таким как метро.