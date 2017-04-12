Отменят ли чартеры в Турцию? ProKazan.ru о странах, куда уже собрались лететь казанцы

Какие страны стали самыми востребованными у казанских туристов на майские праздники и летний период, и сколько денег они готовы тратить на туры и перелеты

В этот понедельник, 10 апреля, стало известно, что российским авиакомпаниям сообщили о возможной временной приостановке чартерных рейсов в Турцию. Причиной таких мер называется «сложная внутриполитическая обстановка в стране».Возможная остановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже оплативших туры.

Портал ProKazan.ru выяснил, много ли казанцев уже забронировали туры в Турцию и какие страны планируют посетить на майские праздники и летом.

«Курорты Анталийского побережья Турции пользуются наибольшим спросом у казанских туристов»

Как сообщили в компании ANEX Tour, Турция, действительно, одно из наиболее популярных направлений из Казани на майские праздники.

- Курорты Анталийского побережья Турции пользуются наибольшим спросом. Здесь сыграл немаловажную роль эффект отложенного спроса, репутационная составляющая направления в целом, удобство привычного пляжного отдыха по системе «Все включено». Также наблюдается готовность курортов и отельной инфраструктуры принять российских туристов. Была проведена достаточно обширная работа по обновления внушительного количества гостиничных комплексов, некоторые объекты размещения открываются после полной реновации, - рассказала порталу ProKazan.ru представитель компании Алена Хитрова.



Из архива портала ProKazan.ru, осень 2016

Помимо Турции популярными направлениями на праздники стали Испания, Тунис и Болгария.

- Болгария продолжает оставаться в топе лучших стран для отдыха с детьми. Каталонское побережье Испании также традиционно очень популярно у российских туристов, - сообщили в компании. - Если рассматривать предпочтения туристов по большинству массовых направлений в целом без привязки к городу вылета, можем отметить, что наблюдается рост интереса к отдыху в Черногории, Греции и на Кипре. Среди универсальных, круглогодичных направлений - Доминикана, Вьетнам и Таиланд.

Казанцы отдают за туры на майские праздники около 60 тысяч, за летние — 90

К слову, по информации ANEX Tour, средняя стоимость туров на двоих, которые на майские праздники уже покупают казанцы, составляет 1050 долларов (около 60 тысяч рублей), то есть на человека - 525 долларов (30 тысяч). На летний период жители столицы Татарстана готовы тратить около 1575 долларов (около 90 тысяч рублей), на одного человека выходит около 788 долларов (около 45 тысяч рублей).

В топе городов для самостоятельных путешествий - Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Краснодар

Конечно же, не все туристы предпочитают покупать туры у турагенств. Многие планируют свой отпуск самостоятельно, в том числе, путешествуя по России. По информации авиакомпании «ЮВТ АЭРО», на майские праздники и на летний сезон повышается спрос на все направления, однако самые востребованные у казанцев - Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Краснодар (из Казани авиакомпания осуществляет перелеты в 18 городов России).

- Средняя стоимость авиабилетов по направлениям Казань-Сочи, Казань - Симферополь, Казань - Краснодар составляет порядка 7500 рублей, Казань - Санкт-Петербург порядка 6000 рублей, - рассказала порталу ProKazan.ru пресс-секретарь авиакомпании Гузель Рахматуллина.

Что же все-таки ждет туристов, которые планируют лететь в Турцию?

Возвращаясь к Турции, отметим, что несмотря на возможную приостановку чартеров, лояльность российских туристов, планирующих свои зарубежные поездки в этом сезоне, к морским курортам Турции остается высокой. Об этом накануне сообщили в Ассоцииации туроператоров России, ссылаясь на данные ведущих туроператоров страны. Тем не менее, ряд туроператоров фиксируют сокращение объемов продаж после утечки в СМИ рабочего документа Росавиции, носившего предупредительный характер. При этом некоторые операторы считают, что фиксируемый спад связан не только с дезориентацией туристов, но и с политикой турагентств в условиях возникшей неопределенности.



Из архива портала ProKazan.ru, осень 2016

- В целом, по данным туроператоров, Турция продолжает быть лидером продаж, занимая от 30 до 50 процентов в текущем портфеле ведущих игроков туристичсекого рынка, - сообщили в АТОР. - Интересно также и то, что эффекта от письма Росавиации в виде какой-либо переориентации туристов на другие направления не произошло – рост на всех зарубежных направлениях остается органическим.

Четверг, 13 апреля. Купить тур можно без каких-либо проблем

Отметим, что на данный момент купить тур в Турцию может любой желающий. На сайте ведущих туроператоров нет никаких ограничений в выборе туров.



ANEX Tour



Tez Tour



Библио Глобус

Напомним, Россия и Турция восстановили чартерное ависообщение в сентябре 2016 года. Оно было прервано после того, как турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года. В результате инцидента погиб пилот Олег Пешков: во время катапультирования его расстреляли боевики с территории, которую контролировали сирийские туркмены. В Турции утверждали, что российский самолет вошел в ее воздушное пространство. Генштаб России заявлял, что Су-24 не пересекал границу.



К слову, после возобновления чартеров, российских туристов встречали в Турции очень гостеприимно, о чем мы писали в рамках рубрики «Блоги».



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