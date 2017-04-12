В Сети появилось видео, как француз поет татарскую песню на Баумана

В Сети появилось видео, как француз вместе с местной жительницей поет на улице Баумана татарскую народную песню «Авыл кое». Видео опубликовала Альбина Кармышева-Басыйрова. Именно она помогла иностранцу спеть песню.

- Поем с Адамом татарскую народную песню, - написала девушка.

В комментариях к видео, девушка также написала, что у Адама есть любимая девушка Санта из Мадагаскара.

- Санта шикарно станцевала татарский танец и с нее стоит брать пример в этом, - добавила Альбина.