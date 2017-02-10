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«Неправильно прочитали документ»: Минниханову объяснили рост платы за общедомовые нужды

"Неправильно прочитали документ": Минниханову объяснили рост платы за общедомовые нужды
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Фото: prav.tatar.ru;
Президент РТ в свою очередь поручил фиксировать все случаи повышения оплат за услуги ЖКХ и незамедлительно на них реагировать

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на совещании прокомментировал информацию о повышении стоимости платы за общедомовые нужды, заявив, что нет никаких для этого причин, передает пресс-служба правительства РТ. 

Тему начал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, который напомнил, что с начала года плата за общедомовые нужды исключается из коммунальных и переходит в жилищные услуги. На этом фоне в Татарстане отмечены случаи превышения счетов за ОДН.

- Там, где это произошло, просто неправильно прочитали документ, который выпустил тарифный комитет. При расчете за электроэнергию не применяются площади подвалов и чердаков. Когда они будут исключены, то все придёт в норму. Поэтому всем у кого отмечено превышение счетов, необходимо провести перерасчет, - заявил министр. 

Обращаясь к главам муниципалитетов, Минниханов поручил фиксировать все случаи повышения оплат за услуги ЖКХ и незамедлительно на них реагировать.

- Мне поступает много обращений на этот счет. Уверен, в основном они связаны с недопониманием или какими-то арифметическими ошибками. Но никаких причин для увеличения общей совокупности платежей нет, - отреагировал Рустам Минниханов.

Н. Вильданов, 12.02.2017, 16:19
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Горожанин12 февраля 2017, 16:24
Все равно повысят ... Это все спланировано. Типа глава Татарстана не причем...
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Дюма12 февраля 2017, 16:54
Но он переходит в жилищные услуги не просто так, а опять же с повышением, неужели правительство РТ и России до сих пор не поймёт в стране действует группа"интеллектуального хищения средст в ЖКХ, которую можно справедливо оравнозначить с террористми-интеллектуалами", просто справиться с этой группой не могут ни Путин ,ни Медведьев,так как эта группа хищений действует изощренно и к ней трудно подкопаться-не хватит интеллекта у правительства, там собраны в этой группе хищения электронные и финансовые специалисты.
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