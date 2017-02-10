«Неправильно прочитали документ»: Минниханову объяснили рост платы за общедомовые нужды

Президент РТ в свою очередь поручил фиксировать все случаи повышения оплат за услуги ЖКХ и незамедлительно на них реагировать

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на совещании прокомментировал информацию о повышении стоимости платы за общедомовые нужды, заявив, что нет никаких для этого причин, передает пресс-служба правительства РТ.

Тему начал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, который напомнил, что с начала года плата за общедомовые нужды исключается из коммунальных и переходит в жилищные услуги. На этом фоне в Татарстане отмечены случаи превышения счетов за ОДН.

- Там, где это произошло, просто неправильно прочитали документ, который выпустил тарифный комитет. При расчете за электроэнергию не применяются площади подвалов и чердаков. Когда они будут исключены, то все придёт в норму. Поэтому всем у кого отмечено превышение счетов, необходимо провести перерасчет, - заявил министр.

Обращаясь к главам муниципалитетов, Минниханов поручил фиксировать все случаи повышения оплат за услуги ЖКХ и незамедлительно на них реагировать.

- Мне поступает много обращений на этот счет. Уверен, в основном они связаны с недопониманием или какими-то арифметическими ошибками. Но никаких причин для увеличения общей совокупности платежей нет, - отреагировал Рустам Минниханов.