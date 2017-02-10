В ДТП с двумя «Ладами» под Чистополем погибли два человека

Накануне вечером в Чистопольском районе РТ в ДТП погибли два человека, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Сообщение о происшествии поступило в 19:20, на 133-м километре трассы Казань – Оренбург столкнулись две "Лады Калины" – седан и универсал.

47-летний водитель и 41-летняя пассажирка "Лады Калины" универсал от полученных травм скончались на месте аварии, водитель и пассажир другой "Лады" с травмами были госпитализированы.

Выясняются обстоятельства ДТП.