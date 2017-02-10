В Казани закрыли дело против «чоповцев», напавших на активистов из-за стройки на Галеева

В Казани Следственный комитет прекратил уголовное дело, возбужденное в ноябре прошлого года по факту избиения жителей домов на улицах Новаторов и Галеева сотрудниками частной охранной организации, об этом сообщает "Бизнес Online".

Дело по статье "Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей" было закрыто за отсутствием состава преступления.

Напомним, конфликт между охранниками и жильцами на территории стройки по улицам Галеева и Новаторов произошел 2 августа текущего года. Конфликт возник по причине того, что инициативная группа, которая выступает против стройки домов не территории оврага между улицами Галеева и Новаторов, проникла на территорию этой самой стройки. На стороне противоборствующих жильцов, которых буквально “повязали” сотрудники ЧОП, был и кандидат в депутаты Госсовета РТ от партии “Коммунистов России” Альфред Валиев.

На приведённой видеозаписи видно, что сотрудники охранного предприятия валят на землю и скручивают руки жильцу Денису Щетинкину, а также депутату Валиеву. Подобными действиями охранники пытались вывести жильцов с территории стройки.