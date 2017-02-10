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​Свыше 200 тысяч семей в Татарстане получили материнский капитал с 2007 года

​Свыше 200 тысяч семей в Татарстане получили материнский капитал с 2007 года
16+
Фото: портал ProKazan.ru

В Татарстане свыше 200 тысяч семей получили сертификат на материнский капитал с первого дня их выдачи в 2007 году. Большинство из них — 160 тыс. семей — полученные средства направили на улучшение жилищных условий, передает пресс-служба республиканского Пенсионного фонда.

По словам управляющего республиканским отделением фонда Эдуарда Вафина, жилищные кредиты частично или полностью погасили 140 тыс. семей, еще более 20 тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Отмечается, что за 10 лет маткапитал вырос с 250 тыс. до 453 тыс. рублей. В настоящее время более половины тех, кто получил маткапитал в Татарстане, полностью использовали средства. 80% тех, кто еще не воспользовался средствами, уже определились, на что их потратят.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о замораживании материнского капитала до 2020 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года, согласно нему отменяется ежегодная индексация материнского капитала.

Н. Вильданов, 12.02.2017, 11:15
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин12 февраля 2017, 11:33
По картинке на фото - обналичили и училке за трояк по географии отдали.
0
1
Согласны с автором?
Дюма12 февраля 2017, 11:36
Все материнский получали
Ну а советский не отдали
Несправедливо как-то это
Для многих завершилось лето
2
0
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2017, 11:40
В ответ на комментарий пользователя
Все материнский получали
Ну а советский не отдали
Несправедливо как-то это
Для многих завершилось лето
Развернуть
Животное
2
0
Согласны с автором?
Икрам12 февраля 2017, 11:44
пусть материнский получают
Они ведь дело развивают
1
0
Согласны с автором?
Дюма12 февраля 2017, 11:44
В ответ на комментарий пользователя
Животное
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homo не сражающийся
1
0
Согласны с автором?

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