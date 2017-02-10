В Татарстане мужчина обжег ноги, пытаясь согреться в гараже

В Нижнекамске 63-летний мужчина обжег ноги, пытаясь согреться в гараже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пенсионер поехал в гараж на своей машине, чтобы забрать инструменты для ремонта квартиры.

- В гараже было холодно. Тогда мужчина решил согреться — налил в кастрюлю керосин и поджег его, - сказали в МЧС.

Когда пламя начало затухать, он решил ещё раз подлить керосина, но пролил горючую жидкость на пол, и пламя перекинулось на его брюки.

- Мужчина выбежал на улицу и потушил горящие штаны снегом, после чего позвонил сыну, который приехал и забрал его, - говорится в сообщении.

Позже пенсионер с ожогами ног первой степени был доставлен в больницу.