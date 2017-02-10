В Казани на ремонт подростковых клубов потратят 41 млн рублей

В этом году на ремонт подростковых клубов потратят 41 млн. рублей. Об этом сообщил председатель комитета по делам молодежи и детей Айрат Фаизов, передает kzn.ru.

Сообщается, что капитально будет отремонтировано 10 подростковых клубов.

- Основа концепции – эффективность использования помещений: клубы должны быть не просто подростковыми и работать лишь во вторую смену. Крупные клубы должны перейти в формат молодежно-подростковых центров и давать простор для творчества и занятости самой разной молодежи в течение всего дня, - отметил Фаизов.

Отмечается, что еще один подростковый клуб с условным названием «Джалиль» появится по адресу ул. 2-я Газовая, 5 за счет инвесторов. Всего в 2015-2016 гг. было отремонтировано 9 клубов. Три из них открылись в прошлом году: «Яшьлек» на ул.Годовикова, «Иволга» на ул.Р.Зорге и клуб «Лимонад».