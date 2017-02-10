В Челнах мужчина угрожал взорвать жилой дом

В Набережных Челнах житель комплекса 54/03 заперся в квартире и угрожал взорвать дом. Об этом сообщили в отделе информации МВД по РТ, передает inkazan.ru.

- Мужчина в состоянии наркотического опьянения заперся в квартире и что-то там кричит. Личность его уже установлена. Опасности для окружающих нет, - сказали в МВД.

Сообщается, что он будет задержан.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщали, что мужчина держит в руках нож и угрожает взорвать дом. На место происшествия прибыли экстренные службы.