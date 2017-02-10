Наверх
Пострадавшие клиенты Татфондбанка потребуют у главы МВД привлечь к ответственности Мусина
12:57, сегодня4
В Челнах мужчина угрожал взорвать жилой дом
13:34, сегодня
Страшная авария на трассе в Татарстане: погибли два человека
11:55, сегодня15
Жители Казани признаны самыми активными пользователями Instagram
11:09, сегодня10
Эпидемия краж в домах и квартирах
Спецпредставитель ОБСЕ: Татарстану необходимо усилить меры против торговли людьми
10:24, сегодня5
Дальнобойщика из Беларуси нашли повешенным в Татарстане
09:39, сегодня10
СМИ: производство нового Mazda СХ-5 начнется в России в середине 2017 года
09:00, сегодня8
Шпион в твоём городе
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег
06:32, сегодня1
Перезагрузка Кремлевской набережной: скамейка со стихами Пушкина и приворотное зелье
22:40, 10.02.201721
Пострадавшие клиенты Татфондбанка и "Интехбанка" получили кредиты на 217 млн рублей
21:55, 10.02.201710
"У вас другое лицо!". У скандального депутата, критикующего мэра Челнов, отобрали паспорт
21:34, 10.02.201723
В РТ будут судить водителя Land Cruiser Prado, который пьяным устроил ДТП с 5 погибшими
20:45, 10.02.20177
Завтра в Казани ожидается 14 градусов мороза
18:45, 10.02.20172
В Казани почти на 2 месяца арестовали зампредседателя правления Татфондбанка
17:59, 10.02.201719
"Я - жертва обстоятельств": зачем казанские мужчины пошли на фильм "На 50 оттенков темнее"
17:59, 10.02.201725
Галереи в Казани, о которых вы еще не знали: видео-лабиринт и место, где живут ангелы
17:30, 10.02.20174
Появилось видео, как произошло ДТП из трех авто около аэропорта Казани
17:11, 10.02.201715
В Казани обнаружили 26 боевых снарядов времен гражданской войны
16:35, 10.02.201716
В Казани родители назвали своих детей Мирра и Даниэль-Яр
16:09, 10.02.201714
В Казани выписали попавшего в психбольницу глухонемого мальчика
15:37, 10.02.20179
Стал известен виновник столкновения под Казанью, где погибла 25-летняя девушка
15:19, 10.02.201719
«Нам не дали строиться по закону!». Под Казанью цыганский табор может попасть под снос
14:52, 10.02.201750
На улице Губкина сожгли Mercedes, принадлежащий водителю казанского ПАТП
14:16, 10.02.201724
В Казани выяснили, кто хозяин найденной около детсада "ноги"
13:45, 10.02.201725
В Казани водоем на улице Серова хотят засыпать для расширения дороги
13:45, 10.02.201739
Состоялась официальная презентация новой Hyundai Elantra
13:39, 10.02.20175
Завтра в ряде домов Кировского района Казани не будет света
13:30, 10.02.2017
СМИ: в Татарстане откроется центр для осужденных к принудительным работам
13:06, 10.02.20176
В Татарстане оштрафовали мать, чей двухмесячный сын умер из-за соски с водкой
12:19, 10.02.20177
В Казани частично закрывается движение по улице Балачак
12:14, 10.02.20175
В Москве у здания ЦБ прошел одиночный пикет в поддержку клиентов Татфондбанка
11:52, 10.02.201712
В Казани на озере Харовое начали задыхаться рыбы
11:39, 10.02.201731
Под Казанью по дороге в аэропорт произошло крупное ДТП: столкнулись три автомобиля
11:23, 10.02.201728
Полиция Казани разыскивает 14-летнюю девочку, которая пропала 2 дня назад
11:08, 10.02.20178
Под Казанью дальнобойщик-нарушитель на трассе врезался в KIA Rio: есть погибший
10:29, 10.02.201728
Исследование: 83% жителей России приходятся друг другу родственниками
10:07, 10.02.201742
Петр Колтыпин рассказал журналистам и блогерам о настоящем и будущем крупнейшего банка
10:00, 10.02.20177
В Казани задержали студентку, которая занималась сексом с несовершеннолетним
09:59, 10.02.201763
Глава Агентства инвестиционного развития РТ удивила казанцев фотографиями в хиджабе
09:57, 10.02.201744
Казанский лукбук: графический дизайнер в серой шубе, черных джинсах и большой шапке
09:40, 10.02.201715
Комитет Госдумы одобрил штрафы за проезд по газонам на сумму до 5 тысяч рублей
09:08, 10.02.201734
Как правильно экономить на обуви?
09:00, 10.02.20174
Госдума может запретить называть детей Ренат и Владлен
08:54, 10.02.201757
Часть казанцев на время Кубка конфедераций должна будет наклеить на свои авто спецстикеры
08:29, 10.02.201725
Сегодня в Казани потеплеет до -5 градусов
06:12, 10.02.20171
Пять подряд в Евролиге: казанский УНИКС уступил лидеру баскетбольной Евролиги
21:30, 09.02.20173
В РТ изъяли 41 тонну испорченного мяса, которое могло попасть на стол жителям республики
20:19, 09.02.201719
Отдел полиции "Юдино" получит "прописку" в жилом комплексе "Салават Купере"
20:02, 09.02.201712
Новое место: гриль-бар с бургерами халяль, люля-кебабом и шеф-поваром из Турции в Казани
19:47, 09.02.20175
Завтра в Казани ожидается снег и -11 градусов
18:49, 09.02.20179
WINTER EVENT FORUM: начни год правильно
18:08, 09.02.20172
В Татарстане в больнице умер мужчина, которого не хотели оперировать из-за его «прописки»
17:19, 09.02.201756
«С такими льготами и 1 ребенка иметь - большая роскошь». Как живут многодетные семьи в РТ
17:03, 09.02.201775
КФУ вошел в число вузов, набравших наибольшее количество плохих отзывов от студентов
16:56, 09.02.201728
В Казани по "делу Татфондбанка" арестовали третьего подозреваемого
16:53, 09.02.201735
Депутаты Башкирии могут разрешить браки с 15 лет
16:35, 09.02.201729
В Казани начальника управления активных операций «ТФБ Финанс» арестовали почти на 2 месяца
16:29, 09.02.201711
В апреле в Казани начнут выпускать Ту-160
16:08, 09.02.201743
Под Казанью погибла 25-летняя девушка на "Ладе", столкнувшись на трассе с KIA
15:55, 09.02.201719
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Челнах мужчина угрожал взорвать жилой дом

В Челнах мужчина угрожал взорвать жилой дом
16+
Фото: https://vk.com/chelny.life

В Набережных Челнах житель комплекса 54/03 заперся в квартире и угрожал взорвать дом. Об этом сообщили в отделе информации МВД по РТ, передает inkazan.ru.

- Мужчина в состоянии наркотического опьянения заперся в квартире и что-то там кричит. Личность его уже установлена. Опасности для окружающих нет, - сказали в МВД.

Сообщается, что он будет задержан.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщали, что мужчина держит в руках нож и угрожает взорвать дом. На место происшествия прибыли экстренные службы. 

ProKazan.ru, 11.02.2017, 13:34
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани