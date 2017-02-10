Пострадавшие клиенты Татфондбанка потребуют у главы МВД привлечь к ответственности Мусина

Они намерены обратиться с требованием начать уголовное преследование в отношении экс-руководителя Татфондбанка Роберта Мусина

Пострадавшие клиенты Татфондбанка и «ИнтехБанка» намерены встретиться с главой МВД РТ Артемом Хохориным. Они хотят обратиться с требованием начать уголовное преследование в отношении экс-руководителя Татфондбанка и депутата Госсовета РТ Роберта Мусина. Об этом сообщается в комментариях в группе в соцсети «Спасение пострадавших Татфондбанка и «ИнтехБанка».

- Пострадавшие клиенты Татфондбанка и «Интехбанка» намерены 14 февраля пойти на личный прием к министру МВД РТ Хохорину с требованием привлечения председателя правления ПАО «Татфондбанк» - Мусина Р.Р., в качестве подозреваемого по возбужденному уголовному делу, - говорится в сообщении.

Ранее по «делу Татфондбанка» был задержан, а после арестован генеральный директор "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин, а также начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев и руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Илнар Абдулманов.

Напомним, 15 декабря прошлого года Роберт Мусин был официально отстранен от управлением Татфондбанком, ему прекратили выплачивать заработную плату. Такое решение было принято после того, как с 14 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях.