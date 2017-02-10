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Пострадавшие клиенты Татфондбанка потребуют у главы МВД привлечь к ответственности Мусина

Пострадавшие клиенты Татфондбанка потребуют у главы МВД привлечь к ответственности Мусина
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Фото: скриншот
Они намерены обратиться с требованием начать уголовное преследование в отношении экс-руководителя Татфондбанка Роберта Мусина

Пострадавшие клиенты Татфондбанка и «ИнтехБанка» намерены встретиться с главой МВД РТ Артемом Хохориным. Они хотят обратиться с требованием начать уголовное преследование в отношении экс-руководителя Татфондбанка и депутата Госсовета РТ Роберта Мусина. Об этом сообщается в комментариях в группе в соцсети «Спасение пострадавших Татфондбанка и «ИнтехБанка».

- Пострадавшие клиенты Татфондбанка и «Интехбанка» намерены 14 февраля пойти на личный прием к министру МВД РТ Хохорину с требованием привлечения председателя правления ПАО «Татфондбанк» - Мусина Р.Р., в качестве подозреваемого по возбужденному уголовному делу, - говорится в сообщении.

Ранее по «делу Татфондбанка» был задержан, а после арестован генеральный директор "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин, а также начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев и руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Илнар Абдулманов.

Напомним, 15 декабря прошлого года Роберт Мусин был официально отстранен от управлением Татфондбанком, ему прекратили выплачивать заработную плату. Такое решение было принято после того, как с 14 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов  из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях.

 

Люция Кашапова, 11.02.2017, 12:57
Тэги: Спасение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин11 февраля 2017, 13:01
Дешевле его в топку чем всем гореть
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Горожанин11 февраля 2017, 13:22
Глава мвд сказал,главное не посадить людей,а вернуть деньги народу с бюджета.
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3
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2017, 13:30
В ответ на комментарий пользователя
Глава мвд сказал,главное не посадить людей,а вернуть деньги народу с бюджета.
Развернуть
В итоге никого не посадят и деньги не вернут. А глава МВД просто пыль в глаза пускает. МВД просранные деньги не возвращает, а вот блюсти закон путем наказания виновных обязано.
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2
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Горожанин11 февраля 2017, 13:31
Не понятно. Вернуть с ОФШОРА или с БЮДЖЕТА??!
1
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