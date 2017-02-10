Жители Казани признаны самыми активными пользователями Instagram. Такие данные представили аналитические компании SMMplanner и Pepper. ninja, которые провели исследование аудитории среди жителей России, передает портал vc.ru.

Так, Казань оказалась лидером по соотношению количества аккаунтов в Instagram к общему населению региона.

- 35% жителей столицы Татарстана пользуются соцсетью, а это 426 тысяч из 1,2 миллионов жителей Казани зарегистрированы в Instagram, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за основу исследования были взяты аккаунты с Instagram, которые привязаны к странице пользователя «Вконтакте». Российских пользователей оказалось 15, 87 млн человек.

- По общему количеству Instagram-аккаунтов предсказуемо лидируют Москва и Санкт-Петербург: 2,4 и 1,2 миллионов пользователей соответственно, - отмечает издание.

Однако по плотности аудитории лидером оказалась Казань. Следом идет Екатеринбург (23,95%), Санкт-Петербург (23,89%) и Самара (23,74%).

Меньше всего популярен Instagram у жителей Кавказского региона — только 8 тысяч жителей республики Ингушетия пользуется соцсетью.

Кстати, президент Татарстана Рустам Минниханов является одним из самых активных пользователей соцсети. Он ежедневно делится своими фотографиями с мероприятий.