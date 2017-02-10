Спецпредставитель ОБСЕ: Татарстану необходимо усилить меры против торговли людьми

Она также подчеркнула, что межгосударственные конфликты, экологические катастрофы и миграция способствуют росту торговли людьми

Спецпредставитель ОБСЕ Мадина Джарбусынова в рамках встречи с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным заявила, что Татарстану необходимо усилить превентивные меры против торговли людьми. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, это связано с тем, что в республике зафиксированы единичные факты этого явления.

- Я соглашусь с мнением, что (в Татарстане — прим. ред.) это явление не носит распространенного характера, потому что принимаются соответствующие превентивные меры правоохранительными органами, существует законодательство, офис омбудсмена по защите прав человека. Но поскольку все-таки какие-то единичные факты есть, мы считаем, что надо больше работать в превентивном плане, - отметила спецпредставитель ОБСЕ.

Как отметила Джарбусынова, Татарстан в силу своего экономического развития привлекателен для тех, кто хочет найти работу. Так, по ее мнению, для исключения единичных фактов торговли людьми необходимо повышать осведомленность о том, что такое торговля людьми в ее широком понимании и работать с подрастающим поколением.

Она также подчеркнула, что межгосударственные конфликты, экологические катастрофы и миграция способствуют росту торговли людьми.

- Потоки людей, устремившиеся для поиска более благоприятных условий для жизни, - очень благоприятная среда для преступников, - добавила она.