Пострадавшие клиенты Татфондбанка и «Интехбанка» получили кредиты на 217 млн рублей

Клиенты Татфондбанка и "Интехбанка" получили кредиты на сумму 216,93 млн рублей в рамках программы поддержки. Таким образом, фонд поддержки предпринимательства Татарстана помог 140 предпринимателям, сообщает RNS со ссылкой на министерство экономического развития республики.

Сумма кредита составляет от 100 тысяч до 3 миллионов рублей на срок от 3 месяцев до 3 лет с процентной ставкой 5 процентов годовых. Средства должны быть направлены на исполнение обязательств по ранее заключенным гражданско-правовым договорам, выплату зарплаты работникам, уплату налогов и сборов в бюджет, а также уплату страховых взносов.

Напомним, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств. На следующий день Банк России наложил мораторий на выплаты кредиторам и вкладчикам Татфондбанка. 23 декабря аналогичная мера была применена к "Интехбанку".

Сегодня почти на 2 месяца арестовали зампредседателя правления Татфондбанка. Днем ранее был арестован генеральный директор "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин, а также начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг "ТФБ Финанс" Рустам Тимербаев и руководитель отдела клиентского сервиса "ТФБ Финанс" Илнар Абдулманов. Они подозреваются в хищении более 90 миллионов рублей.

По имеющейся информации, незадолго до краха Татфондбанка его вкладчиков убеждали передать деньги в доверительное управление "ТФБ Финанс" под более выгодный, чем в банке, процент. Клиенты не подозревали, что лишатся всех своих денег - переданные в доверительное управление, они не подлежат системе страхования вкладов физлиц, вкладчики "ТФБ Финанс" не могут претендовать на возмещения от государства.