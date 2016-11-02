Наверх
В Казани почти на 2 месяца арестовали зампредседателя правления Татфондбанка
17:59, сегодня15
Пострадавшие клиенты Татфондбанка и "Интехбанка" получили кредиты на 217 млн рублей
21:55, сегодня
"У вас другое лицо!". У скандального депутата, критикующего мэра Челнов, отобрали паспорт
21:34, сегодня5
В РТ будут судить водителя Land Cruiser Prado, который пьяным устроил ДТП с 5 погибшими
20:45, сегодня3
Эпидемия краж в домах и квартирах
Завтра в Казани ожидается 14 градусов мороза
18:45, сегодня2
"Я - жертва обстоятельств": зачем казанские мужчины пошли на фильм "На 50 оттенков темнее"
17:59, сегодня13
Галереи в Казани, о которых вы еще не знали: видео-лабиринт и место, где живут ангелы
17:30, сегодня
Шпион в твоём городе
Появилось видео, как произошло ДТП из трех авто около аэропорта Казани
17:11, сегодня14
В Казани обнаружили 26 боевых снарядов времен гражданской войны
16:35, сегодня9
В Казани родители назвали своих детей Мирра и Даниэль-Яр
16:09, сегодня12
ProKazan.ru побывал в казанском травмпункте, в который не страшно заходить
В Казани выписали попавшего в психбольницу глухонемого мальчика
15:37, сегодня9
Стал известен виновник столкновения под Казанью, где погибла 25-летняя девушка
15:19, сегодня16
«Нам не дали строиться по закону!». Под Казанью цыганский табор может попасть под снос
14:52, сегодня37
На улице Губкина сожгли Mercedes, принадлежащий водителю казанского ПАТП
14:16, сегодня22
В Казани выяснили, кто хозяин найденной около детсада "ноги"
13:45, сегодня23
В Казани водоем на улице Серова хотят засыпать для расширения дороги
13:45, сегодня31
Состоялась официальная презентация новой Hyundai Elantra
13:39, сегодня4
Завтра в ряде домов Кировского района Казани не будет света
13:30, сегодня
СМИ: в Татарстане откроется центр для осужденных к принудительным работам
13:06, сегодня4
В Татарстане оштрафовали мать, чей двухмесячный сын умер из-за соски с водкой
12:19, сегодня6
В Казани частично закрывается движение по улице Балачак
12:14, сегодня5
В Москве у здания ЦБ прошел одиночный пикет в поддержку клиентов Татфондбанка
11:52, сегодня11
В Казани на озере Харовое начали задыхаться рыбы
11:39, сегодня28
Под Казанью по дороге в аэропорт произошло крупное ДТП: столкнулись три автомобиля
11:23, сегодня26
Полиция Казани разыскивает 14-летнюю девочку, которая пропала 2 дня назад
11:08, сегодня7
Под Казанью дальнобойщик-нарушитель на трассе врезался в KIA Rio: есть погибший
10:29, сегодня26
Исследование: 83% жителей России приходятся друг другу родственниками
10:07, сегодня41
Петр Колтыпин рассказал журналистам и блогерам о настоящем и будущем крупнейшего банка
10:00, сегодня7
В Казани задержали студентку, которая занималась сексом с несовершеннолетним
09:59, сегодня54
Глава Агентства инвестиционного развития РТ удивила казанцев фотографиями в хиджабе
09:57, сегодня44
Казанский лукбук: графический дизайнер в серой шубе, черных джинсах и большой шапке
09:40, сегодня13
Комитет Госдумы одобрил штрафы за проезд по газонам на сумму до 5 тысяч рублей
09:08, сегодня31
Как правильно экономить на обуви?
09:00, сегодня4
Госдума может запретить называть детей Ренат и Владлен
08:54, сегодня54
Часть казанцев на время Кубка конфедераций должна будет наклеить на свои авто спецстикеры
08:29, сегодня25
Сегодня в Казани потеплеет до -5 градусов
06:12, сегодня1
Пять подряд в Евролиге: казанский УНИКС уступил лидеру баскетбольной Евролиги
21:30, 09.02.20173
В РТ изъяли 41 тонну испорченного мяса, которое могло попасть на стол жителям республики
20:19, 09.02.201719
Отдел полиции "Юдино" получит "прописку" в жилом комплексе "Салават Купере"
20:02, 09.02.201712
Новое место: гриль-бар с бургерами халяль, люля-кебабом и шеф-поваром из Турции в Казани
19:47, 09.02.20177
Завтра в Казани ожидается снег и -11 градусов
18:49, 09.02.20179
WINTER EVENT FORUM: начни год правильно
18:08, 09.02.20172
В Татарстане в больнице умер мужчина, которого не хотели оперировать из-за его «прописки»
17:19, 09.02.201753
«С такими льготами и 1 ребенка иметь - большая роскошь». Как живут многодетные семьи в РТ
17:03, 09.02.201767
КФУ вошел в число вузов, набравших наибольшее количество плохих отзывов от студентов
16:56, 09.02.201727
В Казани по "делу Татфондбанка" арестовали третьего подозреваемого
16:53, 09.02.201733
Депутаты Башкирии могут разрешить браки с 15 лет
16:35, 09.02.201727
В Казани начальника управления активных операций «ТФБ Финанс» арестовали почти на 2 месяца
16:29, 09.02.201711
В апреле в Казани начнут выпускать Ту-160
16:08, 09.02.201739
Под Казанью погибла 25-летняя девушка на "Ладе", столкнувшись на трассе с KIA
15:55, 09.02.201718
СМИ: Российские банки могут побить рекорд по прибыли в 2017 году
15:26, 09.02.201723
В Татарстане задержали мужчину, который обокрал сгоревший ЦУМ в Чистополе
15:13, 09.02.20175
В Татарстане пожарные спасли из огня двух детей, а их мать погибла
14:36, 09.02.20173
"Анкор банк" официально ограничил обслуживание в офисах Казани
14:19, 09.02.201714
Татарстан вошел в «десятку» регионов России с самыми длинными заборами
14:00, 09.02.201715
Волго-Вятский банк стал лучшим территориальным банком Сбербанка
13:42, 09.02.201710
Завтра в ряде домов Советского района Казани не будет света
12:59, 09.02.20174
В Казани в День влюбленных в дома пустят зеленую воду с уранином
12:59, 09.02.201712
Вопреки кризису: вклады населения Татарстана в банках выросли до 344 млрд рублей
11:43, 09.02.201716
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

«У вас другое лицо!». У скандального депутата, критикующего мэра Челнов, отобрали паспорт

"У вас другое лицо!". У скандального депутата, критикующего мэра Челнов, отобрали паспорт
16+
Фото: v-chelny.ru

Сегодня в Набережных Челнах сотрдуники ГИБДД задержали депутата городского совета от "Единой России", бизнесмена Сергея Яковлева, сообщают "Вечерние Челны".

По информации издания, депутата задержали за неуплату штрафов ГИБДД на сумму 6400 рублей, а также из-за отсутствия полиса ОСАГО. Депутат рассказал, что предложил сотрудникам ДПС оплатить штраф на месте, однако они сослались на его отсутствие. После депутата в отдел полиции и начали выяснять его личность.

- Я пытался объяснить, что они ведут себя неправильно, что это превышение должностных полномочий, показал им свое депутатское удостоверение. Сказал, что готов заплатить штраф, но у меня много других дел и задач. Но на удостоверение они даже смотреть не стали. Отвели меня в какой-то обезьянник. Там потребовали показать паспорт. И опять начали предъявлять претензии, что я не похож на свое фото в паспорте! Я им опять предложил на депутатское удостоверение посмотреть. А мне снова — "у вас другое лицо", - прокомментировал Сергей Яковлев изданию БИЗНЕС Online.

По словам депутата, после этого его решили "пробить" по паспортным данным, однако в базе данных оказался другой человек с такой же датой рождения и номером паспорта. 

- Они долго думали и забрали мой паспорт. Ладно, хоть машину не отобрали, - прокомментировал Сергей Яковлев.

Депутат провел в отделе полиции около 2,5 часов. Завтра депутат обязан явиться в полицию, откуда по скайпу примет участие в судебном заседании.

Кстати

Сергей Яковлев известен скандальными публикациями в "Живом журнале", где он открыто критикует мэра города Наиля Магдеева и руководителя исполкома Рината Абдуллина, а так же открытыми письмами к руководству страны, в которых призывал Владимира Путина и Дмитрия Медведева исключить Магдеева и Абдуллина из "Единой России". 

Женя Потехина, 10.02.2017, 21:34
Тэги: ГИБДД
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин10 февраля 2017, 21:39
Как хоть, этот фильм называется? Ментовские войны?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин10 февраля 2017, 22:12
Сирожа ох..л
0
0
Согласны с автором?
Горожанин10 февраля 2017, 22:16
Чего? "сотрдуники ГИБДД", "После депутата в отдел полиции"
0
0
Согласны с автором?
Таня Гурова10 февраля 2017, 22:16
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
1
0
Согласны с автором?
Горожанин10 февраля 2017, 22:20
"Депутат рассказал, что предложил сотрудникам ДПС оплатить штраф на месте, однако они сослались на его отсутствие". Кого отсутствие? Я Вас не вижу, где Вы :-D
Однако.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин10 февраля 2017, 22:27
Теперь нас Потехина будет веселить ! Журналисты проказы вы просто супер
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани