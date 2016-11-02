«У вас другое лицо!». У скандального депутата, критикующего мэра Челнов, отобрали паспорт

Сегодня в Набережных Челнах сотрдуники ГИБДД задержали депутата городского совета от "Единой России", бизнесмена Сергея Яковлева, сообщают "Вечерние Челны".

По информации издания, депутата задержали за неуплату штрафов ГИБДД на сумму 6400 рублей, а также из-за отсутствия полиса ОСАГО. Депутат рассказал, что предложил сотрудникам ДПС оплатить штраф на месте, однако они сослались на его отсутствие. После депутата в отдел полиции и начали выяснять его личность.

- Я пытался объяснить, что они ведут себя неправильно, что это превышение должностных полномочий, показал им свое депутатское удостоверение. Сказал, что готов заплатить штраф, но у меня много других дел и задач. Но на удостоверение они даже смотреть не стали. Отвели меня в какой-то обезьянник. Там потребовали показать паспорт. И опять начали предъявлять претензии, что я не похож на свое фото в паспорте! Я им опять предложил на депутатское удостоверение посмотреть. А мне снова — "у вас другое лицо", - прокомментировал Сергей Яковлев изданию БИЗНЕС Online.

По словам депутата, после этого его решили "пробить" по паспортным данным, однако в базе данных оказался другой человек с такой же датой рождения и номером паспорта.

- Они долго думали и забрали мой паспорт. Ладно, хоть машину не отобрали, - прокомментировал Сергей Яковлев.

Депутат провел в отделе полиции около 2,5 часов. Завтра депутат обязан явиться в полицию, откуда по скайпу примет участие в судебном заседании.

Кстати



Сергей Яковлев известен скандальными публикациями в "Живом журнале", где он открыто критикует мэра города Наиля Магдеева и руководителя исполкома Рината Абдуллина, а так же открытыми письмами к руководству страны, в которых призывал Владимира Путина и Дмитрия Медведева исключить Магдеева и Абдуллина из "Единой России".