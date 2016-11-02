В Казани родители назвали своих детей Мирра и Даниэль-Яр

В Казани на прошлой неделе родители назвали своих детей , полный список самых редких имен выглядит следующим образом:

Мирра, Эрик, Вильдан, Арсентий, Лада, Нелли, Макс, Влада, Джамиля и Даниэль-Яр.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амина, Азалия, Малика, Амир, Макар, Дарина, Тимур, Карим, Арина.

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 413 детей: 197 мальчиков и 216 девочек.

Возраст самой юной мамы – 19 лет, самой зрелой – 43 года, самого юного отца – 18 лет, самого зрелого – 47 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 750 граммов, а максимальный – 4400 граммов.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 122 пары. Самому молодому жениху 20 лет, самой молодой невесте – 19 лет. Возраст самого взрослого жениха недели – 67 лет, самой взрослой невесты – 65 лет.