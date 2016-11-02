В Казани выписали попавшего в психбольницу глухонемого мальчика

В Казани попавшего в психбольницу 14-летнего глухонемого Максима Б. выписали. Об этом пишет «Реальное время».

Сообщается, что сейчас мальчик находится в детском доме, поскольку является сиротой. А на учебу в школу-интернат им. Ласточкиной он возвращается в понедельник.

Напомним, скандал по поводу госпитализации одного из учеников в психбольницу разгорелся несколько дней назад.

- SOS! В нашей школе произошло страшное! Мальчика там закалывают препаратами, из него делают «овощ». А все потому, что Максим детдомовский и заступиться за него некому!, - разместила сообщение в соцсетях одна из родителей.

Однако некоторые родители, чьи дети также учатся в этой школе считают, что неадекватного подростка необходимо изолировать.

Отмечается, что мальчик с 2009 года cостоит на психодиспансерном учете, а с осени прошлого года в силу пубертатного периода у него началось обострение и администрация коррекционной школы совместно с администрацией детского дома решила его обследовать, получив направление от районного психиатра.

В настоящее время в интернате для детей с нарушением слуха им. Ласточкиной идут проверки. Департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ выяснил, что у 29 преподавателей и воспитателей интерната имеется педагогическое образование, но отсутствует специализация по направлению «дефектология», необходимая для работы с детьми с ограниченными возможностями. А у 14 педагогов интерната вовсе нет педагогического образования.