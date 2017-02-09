На улице Губкина сожгли Mercedes, принадлежащий водителю казанского ПАТП

В Казани накануне ночью на улице Губкина сожгли Mercedes C180, принадлежащий 40-летнему водителю ПАТП №4. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

По данным ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре около дома №25 по улице Губкина поступило 9 февраля в 03:33. Полностью пожар удалось потушить в 3:56, к ликвидации последствий происшествия привлекались 17 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и 2 единицы техники.

- В результате происшествия сгорел как Mercedes C180 (2008 г.в.), так и находящийся рядом "ВАЗ 2104", принадлежащий местному жителю, - рассказали в правоохранительных органах.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества", сейчас ведутся поиски поджигателя.