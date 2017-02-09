В Казани выяснили хозяина «ноги», найденной около детсада

В Казани в ходе экспертизы выяснили, чью именно "ногу" нашли в Нижнекамска около детсада дети - она принадлежала медведю, об этом сообщает телеканал НТР.

Напомним, девочка нашла ступню около детского сада, после чего выложила фото с ней в соцсетях с вопросом, куда обращаться по данному поводу. Судя по фото, ступня находилась на улице продолжительное время. Девочка и другие дети рассказали, что в полицию они позвонили, но им не поверили, а проходившие мимо люди не хотели смотреть на находку.

Находку осмотрели местные специалисты, и сразу же сообщили, что к человеку она не имеет никакого отношения. Они предположили, что это часть какого-либо зверя, которую в город принесли птицы. Для уточнения принадлежности найденной кости, ее отправили на экспертизу в Казань.

Уже в столице Татарстана специалисты установили, что фрагмент лапы принадлежит медведю.