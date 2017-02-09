В Казани водоем на улице Серова хотят засыпать для расширения дороги. Об этом на встрече с горожанами сообщил глава Кировского и Московского районов города Айдар Загеров, передает inkazan.ru.

По словам Загерова, водоем, которые многие считают озером, является канализационным стоком, который идет из Авиастроительного района.

- Мы планируем расширить там дорогу, чтобы там был парк. Но инвесторов пока нет, - сказал глава районов.

Айдар Загеров также отметил, что после расширения дороги водоем исчезнет, но останется участок под зеленую зону, на которой высадят деревья.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2015 году это озеро позеленело из-за сброса сточных вод.