СМИ: в Татарстане откроется центр для осужденных к принудительным работам

В Татарстане откроется центр для осужденных к принудительным работам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Новый вид наказаний вступил в силу с 1 января текущего года.

- Приговоренные к ним будут жить в специальных общежитиях и работать на близлежащих предприятиях по трудовому договору. При этом осужденные не смогут сами выбирать работу, а вечером обязаны возвращаться в общежитие и находиться в нем в выходные и праздничные дни, - говорится в сообщении.

Как отметил начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН РФ Евгений Лукьянец, планируется открыть семь новых исправительных центров и восемь участков при исправительных учреждениях.

- Пропускная способность центров гораздо выше, поскольку сроки наказания небольшие, от 20 дней, и еще осужденные могут после отбытия трети срока проживать за пределами центра. Поэтому в течение года реальная емкость будет как минимум в два раза увеличена, - добавил Лукьянец.

Сообщается, что новые центры также планируют открыть в Якутии, Волгоградской, Костромской, Оренбургской и Челябинской областях, а также в Санкт-Петербурге. Участки появятся в Адыгее, Алтайском и Красноярском краях, в Пензенской, Иркутской, Кировской, Нижегородской и Саратовской областях.