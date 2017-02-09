В Татарстане оштрафовали мать, чей двухмесячный сын умер из-за соски с водкой

В Алексеевском районе Татарстана осудили 29-летнюю Римму Черкесову, которая убила своего двухмесячного сына, дав ему соску с водкой. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете РТ.

- Черкесова приговорена к 1,5 годам ограничения свободы и к выплате штрафа в размере 20 тысяч рублей, - рассказали следователи.

Как стало известно в ходе расследования уголовного дела, 25 сентября Черкесова у себя дома в деревне Ялкын решила успокоить плачущего сына, для чего несколько раз обмакнула соску-пустышку в водку и дала ее мальчику.- В результате ребенок скончался от острого отравления этиловым спиртом.

По данному факту было возбуждено дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Свою вину Римма Черкесова признала, в итоге было принято решение приговорить ее к ограничению свободы и штрафу.