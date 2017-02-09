В Москве у здания ЦБ прошел одиночный пикет в поддержку клиентов Татфондбанка

Сегодня в Москве у здания Центрального банка России прошел одиночный пикет в поддержку клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка». Прямую трансляцию одиночного пикета на своей странице в «Фейсбуке» вел глава регионального отделения «Трудовой партии» Иван Климов.

- Требуем санации Татфондбанка! Убить Татфондбанк — убить малый бизнес. Не допустите социального взрыва, - написано на плакате.

Напомним, ранее пострадавшим клиентам Татфондбанка и «ИнтехБанка» отказали в митинге в Москве.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

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