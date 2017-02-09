Исследование: 83% жителей России приходятся друг другу родственниками

Исследование ученых медико-генетического центра Genotek показало, что большая часть жителей России приходятся друг другу родственниками. Об этом пишут «Известия».

Проанализировав данные 1848 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева, ученые выявили как минимум одного родственника у 83% участников ДНК-теста.

Как отмечают ученые, было обнаружено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения.

- Мы пришли к выводам, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт, - рассказал генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

По его словам, в данный центр чаще всего обращаются люди, которые ничего не знают о своей семье.

- Для нашей страны такая ситуация может быть обусловлена исторически: большое количество детей в послевоенные годы росли и воспитывались в детских домах, архивы уничтожались и найти родственников зачастую было трудно, а иногда и невозможно, - добавил Ильинский.