Глава Агентства инвестиционного развития РТ удивила казанцев фотографиями в хиджабе

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина стала накануне героиней соцсетей после того, как в Интернете появлся ее снимок в хиджабе. Под фото, сделанным, вероятно, в Саудовской Аравии во время недавнего визита, была подпись: "Тот неловкий момент, когда в хиджабе не ученица и не учительница, а глава агентства по инвестициям Татарстана". За короткое время снимок набрал пару сотен "лайков".

Мнения пользователей разделлились. Большинство одобрило фотографию Минуллиной в хиджабе черного цвета.

- Деловой костюм! - пишут одни.

- В то время как неудачники/цы продолжают обсуждать, что одевать женщинам, умные женщины получают знания, строят карьеру либо воспитывают детей, - добавляют другие.

- Мудрая женщина всегда знает, в каком обществе что надеть. Это деловая встреча в арабском мире, - объясняют третьи.

Напомним, делегация из Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым накануне вернулась из Саудовской Аравии. На бизнес-форуме "Татарстан — Саудовская Аравия" Минуллина рассказала об инвестиционном потенциале Татарстана. Глава АИР также презентовала участникам KazanSummit-2017.