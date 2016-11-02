В РТ изъяли 41 тонну испорченного мяса, которое могло попасть на стол жителям республики

Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ отчитались сегодня о своих успехах, сообщает пресс-служба ведомства.

За 2016 год сотрудники им удалось обнаружить и изъять у предпринимателей республики 848 партий продуктов из мяса, которая представляла угрозу здоровью потребителей, так как не соответствовала требованиям законодательства РФ.

Общий вес изъятого мяса составил 41 тонну.

Основными нарушениями стали: истекший срок годности, несоответствие мяса санитарным требованиям или отсутствие полной и достоверной информации о товаре.

За выявленные нарушения на предприятия было наложено 749 административных штрафов на сумму более 5 млн рублей.