Отдел полиции «Юдино» получит «прописку» в жилом комплексе «Салават Купере»

Сегодня глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов предложил открыть отделение полиции на территории строящегося жилого комплекса "Салават Купере", сообщает официальный портал мэрии Казани.

Министр внутренних дел республики Артем Хохорин, присутствовавший на совещании в Казанской ратуше, заявил, что необходимости в отдельном ОП "Салават Купере" нет, так как туда планируется перевести отдел полиции "Юдино".

Кстати, по словам Сергея Миронова, в 2017 году запланирован ремонт четырех ОПОП: на ул. Клары Цеткин, 11, на ул. 2-я Юго-Западной, 28, на ул. Академика Королева, 43 и ул. Гагарина, 28.