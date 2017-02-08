В Татарстане в больнице умер мужчина, которого не хотели оперировать из-за его «прописки»

В Агрызе в больнице умер 27-летний мужчина, которого не хотели оперировать из-за его «прописки». Об этом сообщает Следственный комитет.

Сообщается, что 31 декабря находясь дома у родителей, потерпевший поругался с подругой, после чего на глазах родственников нанес себе ножом колото-резанную рану живота.

- Мужчина был доставлен в Агрызскую центральную районную больницу. Однако в медучреждении ему долгое время отказывали в госпитализации и оказании помощи, ссылаясь на то, что тот прописан в Республике Удмуртия, - рассказали в ведомстве.

Пациента отправили на операцию спустя два часа.

- В результате несвоевременно оказанной медицинской помощи мужчина скончался после проведенной операции утром 1 января от обильной кровопотери, - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Расследование продолжается.