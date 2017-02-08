В Казани по «делу Татфондбанка» арестовали третьего подозреваемого

Он пробудет под арестом как минимум до начала апреля

В Советском районном суде Казани избрали меру пресечения в отношении третьего задержанного - начальника управления клиентских операций на рынке ценных бумаг "ТФБ Финанс" Рустама Тимербаева, сообщает корреспондент ProKazan.ru.

Тимербаев, как и Абдулманов подозревается в том, что под видом клиентского договора сотрудники банка переводили денежные средства клиентов в доверительное управление банка. Тимербаев опроверг заявление, что сотрудники банка вводили вкладчиков в заблуждение.

- Данный продукт является аналогом множества продуктов, которые реализуются всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - заявил подозреваемый. - Зайдите в любой банк, вам первым делом предложат инвестиционный продукт, и ни один не скажет, что он застрахован. Клиенты собственноручно подписали все документы, должны были с ними ознакомиться, получили всю информацию по доходности и рискам.

На заседании защита подозреваемого первая решила идти в наступление и задала вопрос представителю следственного управления: почему следствие решило, что Тимербаев может скрыться.

- В подчинении Тимербаева находятся менеджеры, которые непосредственно работали с клиентами. Он может оказать давление на свидетелей изменить свои показания, - считает представитель следственного управления.

Адвокат Тимербаева считает, что при должности Тимербаева распоряжаться средствами он просто не мог.

- После изучения материалов дела, из показаний Тимербаева видно что никаких денежных средство он не похищал. Непосредственно с клиентами компании он работы не проводил. Мы прекрасно знаем, что мера пресечения в виде заключения под стражу является исключительной. Следователь не смогла уточнить, почему Тимербаева может воспрепятствовать проведению расследования. Никаких оснований полагать что он может скрыться не имеется, а тяжесть преступления не является основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Защита предложила альтернативу - выбрать другую меру пресечения виде домашнего ареста или подписки о невыезде. Однако доводы защиты и самого подозреваемого в виде обещания "Скрываться я не собираюсь" суд не убедили.

Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя об избрании меры пресечения виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток (до 2 апреля).

Напомним, в минувшую пятницу полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" после более чем 100 заявлений, полученных от клиентов "ТФБ Финанс".