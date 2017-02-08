КФУ вошел в число вузов, набравших наибольшее количество плохих отзывов от студентов

Казанский федеральный университет вошел в число вузов, который получил наибольшее количество отрицательных отзывов студентов. Об этом пишут «РИА Новости».

Сообщается, что в исследовании, проведенном специалистами МИА «Россия сегодня» и проекта «Типичный абитуриент», были проанализированы тексты 600 студентов. Как отметил руководитель проекта «Типичный абитуриент» Владислав Белый, 35% отзывов были отрицательными, 43% положительными и 22% нейтральными.

- Мы не хотим сказать, что эти вузы худшие, наша задача – донести до этих вузов претензии студентов, обратить внимание на существующие проблемы, - отметил эксперт.

Как показало исследование, больше всего студентов волнует компетентность преподавателей, уровень сложности семинаров, атмосфера в вузе, университетские традиции, ремонт в общежитии, месторасположение вуза, а также коррупция и цены в столовой.

Отмечается, что кроме КФУ в число вузов, получивших наибольшее количество отрицательных отзывов вошли Российский государственный университет правосудия, Московский авиационный институт.