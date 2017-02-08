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Депутаты Башкирии могут разрешить браки с 15 лет

Депутаты Башкирии могут разрешить браки с 15 лет
16+
Фото: http://proufu.ru

Депутаты Башкирии готовят законопроект о разрешении заключать браки с 15 лет, сообщил  спикер Госсобрания республики Константин Толкачев. В прошлом году законопроект о вступлении в брак с 14 лет прошел первое чтение, но из-за широкого общественного резонанса был отправлен на доработку, сообщает ProUfu.ru.

- Дискуссии на различных площадках идут уже больше года, пора вернуться к решению этого вопроса и найти компромиссное решение. Тем более, что в ходе многочисленных консультаций обсуждались варианты, которые устраивают и общественность, и правоохранительные органы, и органы опеки, - сказал Толкачев.

- Одно из предложений, высказанных общественностью, - изменение возраста возможного вступления в брак с 14 до 15 лет. Думаю, оно заслуживает поддержки, - добавил спикер регионального парламента.

Семейный кодекс разрешает заключение ранних браков, при этом законодательство не устанавливает ни нижний предел возраста, ни порядок этой процедуры.

Законопроектом предлагается определить нижний возраст, допустимый для вступления в брак, - 15 лет. Также он определяет перечень особых обстоятельств - это только беременность или рождение ребенка. В настоящее время на практике допускаются и другие причины, например, "фактически сложившиеся отношения".

Также законопроект предусматривает обязательное участие представителей органов опеки и попечительства, направление материалов в следственные органы и принятие решения о разрешении или отказе на вступление в брак Госкомитетом Башкирии по делам юстиции.

ProKazan.ru, 09.02.2017, 16:35
Тэги: Семья
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Комментарии

Горожанин09 февраля 2017, 16:50
М-да, это же ещё школьники, какая будет "ячейка общества", я даже не могу себе представить8-|
2
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Горожанин09 февраля 2017, 16:57
сегодня вступил в брак завтра по 131 уехал
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1
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Горожанин09 февраля 2017, 17:00
Деградация общества !!!!!!!!!!!! В таком возрасте бурлят гормоны, люди ещё ге определились в жизни ,не знают чем заняться, не зарабатывают, а если родят по глупости то мать так никогда и не получит никакого образования
0
3
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Дюма09 февраля 2017, 17:01
Спешу в Башкирию скорей-ведь там невесты молодые
Их звонкий смех,как тот ручей,девчонки юные, смешные
1
0
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Злобный Аноним09 февраля 2017, 17:12
Бедные, бедные татарстанские педофилы, придется им сажать девочек в машину и ехать на территорию Башкортостана! 8-|
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Димас любит пивас09 февраля 2017, 17:24
Эти депутаты под себя что ли законы дебильные придумывают?Любовницы стареют, желание уже на подростков? Вот что значит СССР развалили и регионам суверенитет разрешили.Тьфу.
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