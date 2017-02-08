В Казани начальника управления активных операций «ТФБ Финанс» арестовали почти на 2 месяца

По словам арестованного, он вообще не понимает, в чем его обвиняют

В Советском районном суде Казани сегодня избрали меру пресечения в отношении задержанного руководителя отдела клиентского сервиса "ТФБ Финанс" Илнара Абдулманова. Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя об избрании меры пресечения виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток (до 2 апреля), сообщает корреспондент ProKazan.ru.

По мнению следствия, на свободе подозреваемый может помешать следствию, так как имеет доступ к документам компании и может уничтожить доказательства по уголовному делу, а так же оказать давление на свидетелей, находящихся в его подчинении.

Абдулманов виновным себя не признает. Более того, по его словам он вообще не понимает, в чем его обвиняют.

- Я с клиентами не общался, у меня не было их контактов и фамилий. Наш отдел осуществлял только электронные торги. Меня хотя подвести будто я обманывал клиентов, хотя я даже не знал, кто стоит за кодом клиента, за которым покупались ценные бумаги. До сих пор не понимаю, в чем меня обвиняют! Сейчас сижу и не понимаю! Для меня самого стало открытием, что деньги вкладчиков могут идти на приобретение облигаций.

Защита считает, что для задержания Абдулманова у следствия недостаточно доказательств. В ходатайстве должны быть указаны причины, по которым следствие считает, что подозреваемый может помешать следствию.

- Задача Абдулманова заключалась в проведении электронных торгов на московской фондовой бирже. Он не имел никакого отношения к разработке документа этого финансового продукта, - считает адвокат Добрынин.

В итоге Абдулманова арестовали до 2 апреля.

Напомним, в минувшую пятницу полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" после более чем 100 заявлений, полученных от клиентов "ТФБ Финанс".