СМИ: Российские банки могут побить рекорд по прибыли в 2017 году

Российские банки в 2017 году могут установить рекорд по прибыли. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на прогнозы Внешэкономбанка, ВТБ 24 и «Промсвязьбанка».

По оценкам банков, кредитные организации могут заработать 1—1,3 трлн рублей, таким образом побив рекорд 2012 года, давшего прибыль 1,01 трлн рублей.

- По всей видимости, 2017 год станет рекордным с точки зрения прибыли, полученной банковской системой. При условии отсутствия существенных шоков её объём может достичь 1,2—1,3 трлн рублей, — рассказал зампред правления ВЭБ Андрей Клепач.

При этом отмечается, что в прошлом году банки заработали 930 млрд рублей.