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В Татарстане задержали мужчину, который обокрал сгоревший ЦУМ в Чистополе

В Татарстане задержали мужчину, который обокрал сгоревший ЦУМ в Чистополе
16+
Фото: ProKazan.ru

В Татарстане задержали мужчину, который обокрал сгоревший ЦУМ в Чистополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что директор одного из салонов сотовой связи, располагавшегося в сгоревшем торговом центре, обратилась с заявлением в полицию.

- Сразу после снятия оцепления вокруг универмага я вошла в салон и обнаружила, что кто-то там побывал до меня. На полу были разбросаны коробки от телефонов, со стола пропал планшет. Также обнаружилось отсутствие несколько сотовых телефонов, сим-карт и находившихся в кассе 177 тысяч рублей, - рассказала женщина.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Набережных Челнов.

- Мужчина признался, что 22 декабря около 13 часов приехал в расположенный в центре Чистополя магазин и, увидев, что в сгоревший универмаг после снятия охраны потянулись люди, решил воспользоваться моментом. В салон сотовой связи он проник через сгоревшую дверь подсобного помещения, - сказали в МВД.

Похищенные телефоны мужчина продал, а деньги потратил. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Напомним, 20 декабря прошлого года  около семи часов вечера загорелся ЦУМ на улице Ленина. На момент пожара в здании никого из посетителей уже не было, ТЦ к этому моменту уже был закрыт.

На пожаре погибли 5 животных. 55 животных работникам магазинов удалось спасти. Среди спасенных на пожаре оказались две улитки, крокодил, макака Славик и десятки других животных. 

Люция Кашапова, 09.02.2017, 15:13
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин09 февраля 2017, 15:55
А сколько крыс, мышей и тараканов с муравьями погибло на пожаре?
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Нечто09 февраля 2017, 16:09
Его скоро откроют уже. На днях
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