В Казани в День влюбленных в дома пустят зеленую воду с уранином

13 и 14 февраля в дома казанцев пустят воду с добавлением красителя зеленого цвета (Уранин-А). Так будут определять места утечки теплоносителя, сообщается на официальном портале города.

13 февраля краситель будут добавлен в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-1, 14 февраля – от котельной "Азино".

Зеленое красящее вещество уже не первый год используется для выяления утечек в тепловых сетях. К слову, по химическому составу оно является безвредной органической солью, которая хорошо растворима, и в случае утечки горожане смогут увидеть светящуюся зеленую жидкость.

- С помощью этого красителя мы надеемся сократить потери и вернуть подпитку на теплоисточниках к норме, - сообщили в пресс-службе "Казанской теплосетевой компании".

Жителей Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского, Советского районов Казани при обнаружении "зеленой воды", в том числе из кранов горячего водоснабжения, просят сообщать в диспетчерскую службу компании по телефону: 291-87-95 (многоканальный).