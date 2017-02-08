«С такими льготами и 1 ребенка иметь - большая роскошь». Как живут многодетные семьи в РТ

Корреспондент ProKazan.ru опросил многодетные семьи и узнал, насколько реально на данный момент воспитывать троих детей

На днях президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к медицинским работникам с вопросом о демографическом кризисе в республике. Президент заявил, что стандарт, который должен быть, - это три ребенка в семье.

- Мы должны найти формы, правильные слова, стимулы, чтобы наши женщины рожали и вторых, и третьих, и четвертых детей. Я считаю, что три ребенка — это тот стандарт, который мы должны донести до нашего населения, - заявил президент на коллегии Минздрава РТ.

ProKazan.ru решил разобраться, в медицине ли дело, насколько реально сегодня воспитывать троих детей в Татарстане и с каким сложностями придется столкнуться. Мы опросили несколько многодетных семей.

"Нам отказали не только в жилье, но и в статусе малоимущих"

В семье Морякиных из Зеленодольска, где трое детей, старшему сыну 15 лет, 12 лет дочке, а младшему всего 2 года. Глава семьи стал инвалидом в 2013 году из-за диабета и проблем с ногами. Морякиным пришлось переехать из частного дома к бабушке, чтобы были условия для мужа. Живут они теперь всемером в двухкомнатной квартире.

По словам Татьяны Морякиной, они пытались встать в очередь на жилье, как малоимущие, но в соцзащите отказали, аргументируя тем, что мама и двое старших детей живут в квартире у бабушки. Якобы жилье есть, все нормально. Хотя дом, в котором они живут, призван аварийным.

- В итоге отказали не только в жилье, но и в статусе малоимущих, - рассказала Татьяна.

Сейчас Морякиным предоставляют скидку в 50 процентов на детский сад, пособие из соцзащиты в размере 2000 рублей и бесплатный проезд в транспорте.

- В прошлом году дали сертификат в 2000 рублей на школьную форму для сына. С такими льготами и одного ребенка иметь - большая роскошь, - прокомментировала Татьяна.

"240 рублей в месяц на ребенка и 110 - на лекарства"

Сафины из Казани - счастливые родители двоих сыновей (6 и 11 лет) и полуторагодовалых близнецов.

Мать четверых детей Лейсан рассказала корреспонденту ProKazan.ru, что как малоимущим им предоставляются ежемесячные выплаты, но сумма, которую они получают, просто шокирует — 240 рублей в месяц на каждого ребенка и 110 рублей на лекарства.

Кроме этого старший ребенок получается в школе питание и бесплатно ездит в транспорте, а близнецам выдают "молочку".

"В очередь на землю, конечно, встали, но детям почти 1,5 года и мы до сих пор 5134 в очереди"

Ирина Верёвкина, мама 9-летнего сына и двойняшек, которым 1,4 года, рассказала, что ее пособие составляет 11 634 рублей 24 копейки на всех детей, старший ребенок питается бесплатно в школе, но бесплатный проезд не предоставлен. Материнским капиталом Ирина пока не смогла воспользоваться, так как детям еще нет 3 лет.

- В очередь на землю, конечно, встали, но детям почти 1,5 года и мы до сих пор 5134 в очереди. Да и дают в поле, куда даже в дождь проехать нельзя. Ни вода, ни газ, ни свет не проведён, - рассказала нам Ирина. -С молочной кухней не повезло - сейчас её выдают только малоимущим и тем детям, у кого маленький гемоглобин.

Также не повезло и с садиком. Хоть семья и состоит в льготной категории, в садик их принимают по общей очереди и только с двух лет, а пособие на детей заканчивается в 1,5 года.

"Полагаться нужно прежде всего на возможности своей семьи"

Еще одна многодетная мама, которая не ждет помощи от государства, а полагается только на себя и мужа - Анора Хакимова.

- Мы с мужем работаем доцентами в вузе и уже четырнадцатый год развиваем своё маркетинговое Агентство. У нас трое детей, старшая дочь студентка, младшему сыну десять лет, - поделилась с нами многодетная мама. - К сожалению, очень много организаций, в том числе бюджетных, где не терпят декретниц и мам с детьми, не подписывают с ними новый трудовой договор, если его срок истёк в период отпуска по уходу за ребёнком, не предоставляют законные детские дни и так далее.



С младшим ребенком мне пришлось выйти на работу, когда ему было всего 1,5 месяца, я ни разу за всю свою трудовую деятельность не брала больничный по уходу за ребенком и не отгуляла ни одного детского дня, работать приходится по субботам, а порой и по воскресеньям, во время отпуска.

Льготами семья пользуется, но материнский капитал они получить не успели, поскольку младший сын родился за 3 месяца до вступления закона в силу. От местных властей в 2015 году они бесплатно получили 6 соток земли в чистом поле.

- Там как была целина без коммуникаций, так ничего и не изменилось, хотя налоги уже платим, - рассказала Анора.

Многодетная мама вспомнила, что когда родился третий ребенок, ее приглашали на День матери и подарили одеяло, а пять-шесть лет назад детей приглашали бесплатно в театры.

- Думаю, давая жизнь ребенку, полагаться нужно прежде всего на возможности своей семьи, - подытожила многодетная мама.

О льготах для многодетных семей



ProKazan проштудировал кодексы, законы и другие законодательные акты и выяснил, какие льготы и выплаты положены многодетным семья на самом деле:



- бесплатные лекарства по рецептам врачей для детей до 6 лет,

- бесплатный проезд для ребенка до 16 лет, если ребенок обучается на очной форме — до 18, а также на пригородном транспорте для школьников,

- бесплановое питание в школе и в профессиональных учебных заведениях,

- бесплатная форма для школьников либо денежная компенсация,

- бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха и выставок,

- безвозмездная материальная помощи либо беспроцентная ссуда для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства,

- полное или частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью,

- первоочередное выделение для многодетных семей садово-огородных участков,

- содействие в предоставлении многодетным семьям льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов и строительство жилья,

- бесплатные земельные участки,

- пособие до 3-х лет на третьего ребенка (многодетным семьям),

- льготы на транспортный налог многодетным,

- досрочная пенсия многодетным матерям (пенсионные льготы),

- натуральная помощь малоимущим семьям одеждой, обувью, топливом, продуктами питания, медикаментами и другими предметами потребления,

- повышенные субсидии на оплату услуг ЖКХ, ряд налоговых льгот, право на бесплатные юридические консультации,

- льготная ипотека.

Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ: "Если граждане обращаются, им никто не отказывает"

ProKazan обратился к руководителю пресс-службы министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Рафаилу Гиниятуллину с вопросом, почему не все многодетные семьи получают вышеперечисленные льготы.

- Льготы предоставляются по заявлениям и после сбора необходимых справок. Я сам, как многодетный отец, подавал заявления и собирал справки, так же, как все. Если граждане обращаются, им никто не отказывает. Но следует учитывать, что есть другие министерства, которые также предоставляют льготы и пособия, например министерство здравоохранения, - прокомментировал Рафаил Гиниятуллин.