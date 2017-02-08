Вопреки кризису: вклады населения Татарстана в банках выросли до 344 млрд рублей

В Татарстане в 2016 году вклады населения в банках, по данным Министерства экономики республики, выросли на 9,3%, или на 29,3 млрд руб, составив 344,3 млрд руб. Об этом сообщает "Коммерсант".

В министерстве объясняли рост общего размера вкладов "сокращением потребительской активности и перераспределением структуры расходов населения в сторону увеличения сбережений". За год жители Татарстана на 2% (в сопоставимых ценах) сократили расходы на покупки товаров – до 801,6 млрд руб. Из этой суммы 47,2% приходится на продовольствие.

Напомним, в декабре в Татарстане начался банковский кризис - сначала Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов из-за недостатка наличных средств, затем проблемы начались у "Интехбанка", "Анкорбанка", "БулгарБанка", а также ряда других банков.

3 февраля полиция Татарстана возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" после более чем 100 заявлений, полученных от клиентов "ТФБ Финанс".