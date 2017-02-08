Казанский «Алтынбанк» возобновит обслуживание карт в апреле. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Сообщается, что новым процессинговым партнером банка стала группа компаний «Центр Финансовых Технологий», работающая с 1991 года.

- «Алтынбанк» сообщает, что успешно решены вопросы возобновления обслуживания платежных карт «Алтынбанк» международной платежной системы MasterCardInternational, - говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря прошлого года в Казани «Алтынбанк» приостановил операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях из-за ситуации вокруг Татфондбанка.

«Алтынбанк» по итогам трех кварталов 2016 года занимает 438-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Кстати, накануне стали известны имена всех задержанных по «делу Татфондбанка» - это генеральный директор инвестиционной компании «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев и руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Илнар Абдулманов.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств.