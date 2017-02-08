Роспотребнадзор: животные обслюнявили и искусали свыше 11 тысяч жителей Татарстана

В 2016 году животные обслюнявили и искусали 11 295 жителей Татарстана, в частности в Казани после укусов животных из-за бешенства к медикам обратились 3659 человек. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом количество пострадавших сократилось.

- Наибольшее количество повреждений нанесено домашними животными — 55%, - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что источником инфекции являются дикие животные - лисица, енотовидная собака, волк, барсук, песец, грызуны и летучая мышь. Эти животные «хранят» вирус бешенства в природе, передавая его друг другу и заражая домашних животных.

Кстати, по данным всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства погибает 55 тысяч человек, свыше 10 миллионов человек получают специфическое антирабическое лечение. Каждые 10 минут от бешенства умирает один человек, причем самый высокий уровень летальных исходов от гидрофобии регистрируется в Азии и Африке.