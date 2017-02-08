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Роспотребнадзор: животные обслюнявили и искусали свыше 11 тысяч жителей Татарстана

Роспотребнадзор: животные обслюнявили и искусали свыше 11 тысяч жителей Татарстана
16+
Фото: ProKazan.ru

В 2016 году животные обслюнявили и искусали 11 295 жителей Татарстана, в частности в Казани после укусов животных из-за бешенства к медикам обратились 3659 человек. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом количество пострадавших сократилось.

- Наибольшее количество повреждений нанесено домашними животными — 55%, - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что источником инфекции являются дикие животные - лисица, енотовидная собака, волк, барсук, песец, грызуны и летучая мышь. Эти животные «хранят» вирус бешенства в природе, передавая его друг другу и заражая домашних животных.

Кстати, по данным всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства погибает 55 тысяч человек, свыше 10 миллионов человек получают специфическое антирабическое лечение. Каждые 10 минут от бешенства умирает один человек, причем самый высокий уровень летальных исходов от гидрофобии регистрируется в Азии и Африке.

 

Люция Кашапова, 09.02.2017, 10:54
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин09 февраля 2017, 11:14
Большего всего люди страдают от бездомных блоховозов за которых так сильно переживает, топит и зарабатывает ЗООШиза
3
2
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Горожданен09 февраля 2017, 11:14
Заголовок конечно огонь, так и напрашивается ,,свора собак напала на человека и жестоко обслюнявила его,,)
1
2
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Горожанин09 февраля 2017, 11:31
В ответ на комментарий пользователя
Большего всего люди страдают от бездомных блоховозов за которых так сильно переживает, топит и зарабатывает ЗООШиза
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Растерзанное собаками тело семилетней девочки обнаружили в районе деревни Пальмино в Таборинском районе, сообщает РЕН ТВ сегодня, 5 февраля. По данным областного управления МВД, труп ребенка нашли полицейские. На теле девочки обнаружили многочисленные следы от когтей и укусов. По предварительным данным, первоклассницу загрызли собаки.
1
1
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Горожанин09 февраля 2017, 11:33
Вы забыли добавить к источникам инфекции и бешенства относятся также зоозащитники в просто народе называют их зоофилы.
2
2
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Горожанин09 февраля 2017, 11:36
Из 11 295 жителей 11 294 жителей было обслюнявлено, а 1 искусан.
0
1
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СВАХА09 февраля 2017, 11:37
В ответ на комментарий пользователя
Большего всего люди страдают от бездомных блоховозов за которых так сильно переживает, топит и зарабатывает ЗООШиза
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Больше всего люди страдают от себе подобных. Не нужно нагонять жути.
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